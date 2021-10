Der Adventsmarkt in der Wallonenstadt soll stattfinden. Das teilte Stadtbürgermeisterin Martina Stein mit. Er wird an den vier Adventssamstagen über die Bühne gehen. Donnerstags öffnet Stein zufolge zudem der Sportverein seinen Glühweinstand, wobei auch die anderen Vereine ihre Stände öffnen können. Ob es am Donnerstag, 23. Dezember, ebenso ein Marktgeschehen gibt, müsse noch besprochen werden. Denn noch ist offenbar nicht sicher, ob auf dem Kirchplatz wegen der Kontrolle der Besucher ein Bauzaun aufgestellt wird. „Stand heute ist es aber wahrscheinlich“, meint Stein. Ein Treffen mit den Vereinen ist geplant, um die Feinheiten abstimmen zu können. Nicht nur im Advent soll in Otterberg wieder gefeiert werden, auch der Termin für das Frühlingsfest im kommenden Jahr steht: Geplant ist es für 11. bis 13. Juni.

Eine komplette Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Pfalz finden Sie hier.