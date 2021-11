Anders als ursprünglich geplant gibt es auch 2021 keinen Adventsmarkt in Winden. „Der Winnemer Adventsmarkt wird auch dieses Jahr leider wieder abgesagt“, teilt Ortsbürgermeister Peter Beutel mit.

Die Gemeinde wollte den Markt am 27. November im Dorfladenhof, Bürgerhaushof und Schwanenpassage veranstalten. Das Programm stand schon, neben den ortsansässigen Vereinen sollten auch Aussteller „von nah und fern“ anreisen. Doch wegen der kritischen Pandemiesituation, ziehen die örtlichen Vereine ihre Teilnahme-Zusage aus Sicherheitsgründen zurück, schreibt Beutel. Diese Entscheidung treffe auf breite Zustimmung der Ortsgemeinde und der Bevölkerung.

Die Mitteilung schließt mit einem Seitenhieb in Richtung Mainz und Berlin. So hatte zum Beispiel die rheinland-pfälzische Landesregierung erst vor kurzem alle Beschränkungen für Weihnachtsmärkte im Freien aufgehoben. Dazu Beutel: „Die Ortsgemeinde als Ausrichter, übernimmt die Verantwortung für diese Entscheidung, die an Hand der Inzidenzen vom Bund und Land kommen sollte.“