Die Adler Mannheim sind schon auf Play-off-Temperatur. Im ersten Viertelfinalspiel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) siegten die Adler gegen die Pinguins Bremerhaven am Mitwochabend 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). Vor 12.487 Zuschauern in der SAP-Arena brachte Kapitän Marc Michaelis die Gastgeber mit 1:0 (3.) in Führung. Über den Torschützen des 2:0 (15.) herrschte Uneinigkeit: Angeblich hatte Kris Bennett denn Schuss von John Gilmour noch abgefälscht. Dem ausgerufenen Torschützen war es egal: „Hauptsache die Scheibe war drin.“ In Überzahl verkürzte Philip Bruggieser für die Norddeutschen auf 1:2 (25.), ehe Nick Mattinnen nach tollem Konter über Tom Kühnhackl auf 3:1 (29.) stellte und Luke Espositio nach ebenso schöner Zwei-gegen-eins-Situation gar auf 4:1 erhöhte (34.). Im dritten Abschnitt traf Yannick Proske zum 5:1 (50.), prompt beantwortet von Rayan Bettahar (51.), das 5:2. Dabei blieb es dann auf der Anzeigetafel, am Schluss flogen noch die Fäuste. Das nächste Spiel ist am Freitag, 19.30 Uhr, in Bremerhaven. Sieger der Serie ist, wer als erstes vier Spiele gewonnen hat.