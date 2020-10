Nach der erneuten Verschiebung des Saisonstarts in der Deutschen Eishockey-Liga haben sich die Adler Mannheim und Rögle BK auf ein Leihgeschäft verständigt. Demnach wird Angreifer Ben Smith in den kommenden sieben Wochen für das schwedische Erstliga-Team auflaufen. Sollten die Adler Mitte November in die Saison der Champions Hockey League starten, können sie den 32-jährigen US-Amerikaner jederzeit nach Mannheim zurückbeordern. „Ben Smith kann Spielpraxis in einer sehr starken europäischen Liga sammeln“, sagt Adler-Manager Jan-Axel Alavaara. Trainer Pavel Gross spricht sich derzeit grundsätzlich für solche Leihgeschäfte aus: „Die Jungs sollen das machen, was sie lieben: Eishockey spielen.“