Torwart Johan Gustafsson, dessen Abgang von den Adlern Mannheim nach nur einer Saison bereits feststand, wechselt zurück in die schwedische Heimat. Der 28-Jährige heuert bei Rögle BK an, einem Erstligaklub aus Ängelholm. Johansson war vor der inzwischen wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen DEL-Saison von den Frölunda Indians zum deutschen Meister gekommen. Sein Abgang hatte sich abgezeichnet, nachdem feststand, dass die Adler den selbst ausgebildeten Felix Brückmann (20) nach sechs Jahren in Wolfsburg zurück nach Mannheim holen.