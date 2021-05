Deutschlands erster Vorrundengegner Italien samt Verteidiger Thomas Larkin von den Adlern Mannheim ist mit erheblichen Corona-Sorgen zur Eishockey-Weltmeisterschaft nach Riga gereist. Trainer Greg Ireland, ehemaliger Coach der Adler, und zahlreiche Schlüsselspieler fehlten bei der Ankunft in Lettland. Insgesamt 15 Fälle gibt es laut italienischem Verband – darunter Larkin, Sohn eines US-Amerikaners und einer Italienerin. „Inzwischen geht es mir besser“, berichtete der 30-Jährige im Interview auf der Homepage der Adler Mannheim: „Ich hatte zu Beginn der Infektion starke Kopf- und Gliederschmerzen, hatte auch den Geschmacks- und Geruchssinn verloren.“

Vielleicht kann der Verteidiger nachreisen

Derzeit befinde er sich in Italien in Isolation. Die „Azzurri“ hoffen nun, dass noch einige der positiv getesteten Spieler nach Riga nachreisen können, sobald wieder negative Tests vorliegen und sie genesen sind. Darauf hofft auch Larkin, wenn „ich sicher sein kann, dass ich ohne Bedenken Eishockey spielen kann“. Auf jeden Fall wird es nicht für das Auftaktspiel gegen Deutschland am Freitagnachmittag reichen.