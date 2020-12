Der Saisonauftakt der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga ist geglückt: Gegen die Nürnberg Ice Tigers gab es am Samstag in der leeren SAP-Arena einen sicheren 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)-Erfolg. Tommi Huhtala, Matthias Plachta und Björn Krupp hatten schon im ersten Drittel für klare Verhältnisse gesorgt. Der neue Kapitän Ben Smith legte im Mittelabschnitt das 4:0 in Überzahl nach. Kurios: Nürnbergs „Anschlusstreffer“ zum 1:4 war eine Koproduktion der beiden an die Franken verliehenen Jungadler Moritz Elias und John Broda. David Wolf erhöhte im letzten Drittel auf 5:1.

Drei Spieler sind weg

Kurz vor der Partie wurde bekannt, dass die beiden NHL-Leihgaben Lean Bergmann (San Jose Sharks) und Marc Michaelis (Vancouver Canucks) erwartungsgemäß ihre Zelte in Mannheim abbrechen müssen, beide sind auf dem Weg nach Nordamerika. Überraschend kam dagegen die einvernehmliche Vertragsauflösung mit Verteidiger Billins. „Obwohl es Chad redlich versucht hatte, ist es ihm nicht gelungen, sich in Mannheim heimisch zu fühlen. Er hatte kein einfaches erstes Jahr bei den Adlern, hat sich dennoch immer in den Dienst der Mannschaft gestellt“, erklärte Sportmanager Jan-Axel Alavaara.