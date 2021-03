Stürmer Louis Brune wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey-Liga nach der laufenden Saison von den Adlern Mannheim zum Konkurrenten ERC Ingolstadt. „Das ist definitiv keine Entscheidung gegen die Adler“, kommentiert dies der 20-Jährige: „Ich bin aber der Meinung, dass dieser Wechsel nun nötig ist, um den nächsten Schritt zu gehen.“ Er sei den Adlern für ihre Förderung in den vergangenen Jahren sehr dankbar.

29 DEL-Spiele für die Adler

Brune wechselte zur Saison 2017/18 aus der Nachwuchsabteilung der Iserlohn Roosters zu den Jungadlern. Seit der Spielzeit 2018/19 ist der gebürtige Münchner mit einer Förderlizenz ausgestattet, kam also auch bei Kooperationspartner Heilbronner Falken in der DEL2 zum Einsatz. In den vergangenen drei Jahren absolvierte er 29 Partien für die Adler, 19 davon in der laufenden Saison.