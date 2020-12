Der zweite kurzfristige Spielausfall für die Adler Mannheim beim Eishockey-Vorbereitungsturnier um den Magenta-Sport-Cup: Die Partie am Sonntag (14 Uhr) bei den Schwenninger Wild Wings wurde ersatzlos gestrichen. Wie die Deutsche Eishockey-Liga mitteilte, sind positive Covid-19-Testergebnisse in der Schwenninger Mannschaft der Grund. Das Team befinde sich bis mindestens zum 9. Dezember in häuslicher Quarantäne und werde somit nicht mehr am Magenta-Sport-Cup teilnehmen. Das Spiel wird nicht nachgeholt. Für die Tabelle des Turniers kommt die Quotientenregel (Punkte geteilt durch Partien) zum Tragen. In beiden Gruppen kommen die jeweils ersten Beiden ins Halbfinale. Damit sind die Adler für die Endrunde qualifiziert.

Gross: „Müssen flexibel sein“

„So wird es die ganze Saison laufen. Das ist eine gute Vorbereitung für uns“, sagte Adler-Trainer Pavel Gross mit Blick auf den Liga-Rundenstart am 17. Dezember: „Das kann uns immer passieren. Wir müssen jetzt eben flexibel sein.“ Bereits das für Donnerstagabend angesetzte Adler-Spiel bei den Eisbären Berlin war am Dienstag verlegt worden – auf Dienstag nächster Woche. Grund hier: zwei positive Corona-Tests bei Spielern der Gastgeber.