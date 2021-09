Verteidiger Moritz Wirth wird den Adlern Mannheim in den beiden kommenden Heimspielen der Champions Hockey League (CHL) fehlen: Der 22-Jährige hat sich mit dem Coronavirus infiziert und begab sich sofort in häusliche Quarantäne. Ob Wirth geimpft ist oder nicht, teilten die Adler nicht mit. Der Impfstatus jedes einzelnen Profis werde nicht öffentlich gemacht. Mitgeteilt hatte der Klubs vergangene Woche lediglich, dass 90 Prozent der Mannschaft und des direkten Betreuer- und Trainerstabs geimpft seien. Wirth verpasst also die Spiele am Donnerstagabend gegen die Cardiff Devils und am Samstag gegen Lukko Rauma. Zu beiden Partien sind Dauerkartenbesucher zugelassen, die Adler rechnen zunächst für Donnerstag mit über 6000 Zuschauern.