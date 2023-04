Drei Spiele Sperre für David Wolf: Das ist eine herbe Schwächung für die Adler Mannheim in der Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt. Der Führungsspieler und Routinier, mit vier Toren und vier Vorlagen einer der besten Mannheimer Scorer in der entscheidenden Saisonphase, wurde von der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nachträglich für eine handgreifliche Auseinandersetzung mit dem gegnerischen Stürmer Daniel Pietta bei der 3:6-Niederlage am Sonntag bestraft.

Das Urteil: Tätlichkeit ohne anderen Zweck. Pietta habe am Kampf nicht teilgenommen und sich aggressionslos verhalten, Wolf habe eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf genommen, so die DEL. Die Adler treten am Dienstag (19 Uhr) zu Spiel drei der Serie in Ingolstadt an, nach Siegen steht es 1:1. Unterdessen wurde bekannt, dass die Eisbären Berlin Adler-Stürmer Lean Bergmann für kommende Saison an die Spree holen möchten.