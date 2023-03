Im letzten Heimspiel der Vorrunde siegten die Adler Mannheim gegen den ERC Ingolstadt mit 6:3 (1:3, 3:0, 2:0). Bei den Mannheimern überzeugten vor allem Markus Eisenschmid und Lean Bergmann.

Danach hatte es nach einem desaströsen Anfangsdrittel aber noch nicht ausgesehen. Justin Feser (1.), Charles Bertrand (2.) und Wayne Simpson (15.) brachten die Gäste vor 11.902 Zuschauern in Führung. Eisenschmid (13.) verkürzte zwischenzeitlich für die Adler in Überzahl auf 1:2. Bezeichnend, dass Trainer Bill Stewart seine Mannen schon nach 66 Sekunden unmittelbar nach dem 0:2 per Auszeit zur Aussprache bat. Das half in den ersten 20 Minuten noch nicht und auch im zweiten Durchgang dauerte es bis zu einer spürbaren Adler-Reaktion.

Mit einem Zufallstreffer durch Bergmann (33.) kam die Wende. Erneut Eisenschmid im Nachsetzen (38.) und erneut Bergmann 0,6 Sekunden vor Drittelende brachten die Gastgeber in Führung – und vor allem auch die Fans brachten sie zurück ins Spiel. Im Schlussabschnitt erzielten sowohl Eisenschmid (49.) als auch Bergmann (54.) ihren dritten Treffer zum Hattrick und beendeten damit nicht nur die Serie von fünf sieglosen Spielen, sondern festigten vor dem Vorrundenabschluss am Sonntag bei der Düsseldorfer EG auch den dritten Tabellenplatz der Mannheimer.