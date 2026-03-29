Die Adler Mannheim und die Kölner Haie stehen in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga vor dem Halbfinal-Einzug. Hauptrunden-Sieger Köln bezwang die Schwenninger Wild Wings mit 4:2 und führt wie auch Mannheim nach dem überzeugenden 5:1 gegen Bremerhaven in der Serie mit 3:0. Für die nächste Runde werden vier Erfolge benötigt. Meister Eisbären Berlin liegt nach dem 4:2 bei den Straubing Tigers mit 2:1 vorn. Die Adler Mannheim unterstrichen beim 5:1 (4:0, 1:0, 0:1) gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ihre Meister-Ambitionen. Bereits nach zehn Minuten war die Partie durch vier Treffer der furios aufspielenden Mannheimer entschieden. Am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) haben die Adler die erste Chance, die Best-of-Seven-Serie zu beenden. Die Kölner Haie hatten wie auch bei den vorherigen beiden Spielen bei den Schwenninger Wild Wings trotz des 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)-Erfolgs einige Probleme. Schwenningen drückte im Schlussdrittel mehrmals auf den 3:3-Ausgleich, ehe Maximilian Kammerer die Rheinländer wenige Sekunden vor dem Ende mit seinem Tor zum 4:2 erlöste. Am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) können die Haie den Halbfinal-Einzug perfekt machen.