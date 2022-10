Im lange erwarteten Derby gegen die Löwen Frankfurt siegten die Adler Mannheim am Freitagabend mit 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) und bauten damit die eigene Siegesserie in der Deutschen Eishockeyliga auf drei Erfolge aus. Zwei Tore von Stefan Loibl (10./18.), ein Treffer von Nigel Dawes (30.) und ein Überzahltor durch Borna Rendulic (40.) verwandelten die ausverkaufte SAP-Arena in ein Tollhaus. Da störte auch der zwischenzeitliche 2:1-Anschlusstreffer durch Dominik Bokk (19.) nicht weiter. Im dritten Durchgang verteidigten die Adler vor allem vor Torhüter Arno Tiefensee, der kurzfristig den erkrankten Stammtorhüter Felix Brückmann ersetzte. Gelegentliche Lichtblicke gab es nach vorne trotzdem noch. Das 5:1 durch David Wolf zum Beispiel (45.) nach perfektem Spielzug über Loibl und Matthias Plachta, der dabei seinen vierten Scorerpunkt und damit gemeinsam mit den Fans einen gelungenen Abend feierte.