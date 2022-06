Die Adler Mannheim haben einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen. Der 32-jährige Matt Donovan erhält bei dem DEL-Klub einen Einjahresvertrag.

„Matt ist ein absolut solider Allround-Verteidiger, der bei all seinen Stationen in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat. Er ist außerdem in der Lage, das Powerplay-Spiel zu steuern, was bei unserer Auswahl ein wichtiges Kriterium war. Wir sind froh und stolz, dass Matt sich trotz einiger anderer Angebot aus Europa für die Adler entschieden hat“, äußert sich Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den Neuzugang.

Donovan stand zuletzt bei den Milwaukee Admirals aus der nordamerikanischen Profiliga AHL unter Vertrag.