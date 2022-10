Nach zuletzt sechs Siegen in Serie haben die Mannheimer Adler am Sonntag erstmals wieder verloren. Sie unterlagen in der Deutschen Eishockey-Liga dem ERC Ingolstadt mit 3:5. Denis Reul traf zwar zweimal für die Gastgeber, war aber auch ganz unglücklich am 3:4 kurz vor Schluss beteiligt, durch das die Adler auf die Verliererstraße gerieten.