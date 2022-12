Die Adler Mannheim haben das Topspiel in der Deutschen Eishockey-Liga beim EHC Red Bull München mit 2:6 (0:2, 2:3, 0:1) verloren. Maximilian Daubner (56.) und Frederik Tiffels (15.) hatten die Münchner mit 2:0 in Führung geschossen. Yasin Ehliz erhöhte in Überzahl zu Beginn des zweiten Drittels auf 3:0 (31.). Mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten durch Jason Szwarz (25.) und Matthew Donovan (26.) kamen die Adler zwar bis auf ein Tor heran, aber die Gastgeber waren keineswegs geschockt. Benjamin Smith (28.) erhöhte bei Münchner Unterzahl auf 4:2 und Konrad Abeltshauser (35.) legte das Tor zum 5:2 (35.) nach. Für den Endstand sorgte Austin Ortega (56.).