Das erste Derby in der Deutschen Eishockeyliga geht an die Löwen Frankfurt. In der mit 13.058 Zuschauern gut gefüllten SAP-Arena siegten die Gäste verdient mit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Cameron Brace (13.) hatte die Gäste im ersten Drittel in Führung gebracht. Eine schmeichelhafte Führung, denn das Spiel bestimmten, zumindest optisch, die Adler, die es aber nicht schafften, aus dem Druck auch Tore zu produzieren. So stand es bei unveränderten Spielanteilen auch nach dem zweiten Drittel.

Auch der dritte Abschnitt sah bemühte Adler. Mehr aber auch nicht. Feuer oder zumindest ein zündender Funke? Fehlanzeige. Wie es besser geht, zeigten die Gäste, die nach einer Traumkombination durch Carter Rowney (48.) erhöhten. Die Adler blieben hingegen eine Summe falscher Entscheidungen. Bezeichnend dafür die Schlussphase, in der Trainer Dallas Eakins schon viereinhalb Minuten vor Schluss Torhüter Felix Brückmann zu Gunsten eines weiteren Feldspielers zog und den Adlern das Kunststück gelang, eine Strafzeit wegen zu vieler Spieler auf dem Eis zu kassieren. So brachten die Löwen den Sieg über die Zeit.