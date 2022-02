Misslungener Neustart in der Deutschen Eishockeyliga für die Adler Mannheim. Im ersten Spiel nach der Olympiapause unterlagen die Mannheimer bei den Nürnberg Icetigers am Montagabend mit 2:3 (1:1, 1:0, 0:2). Nach einer 2:1-Führung durch die Treffer von Florian Elias (9.) und Lean Bergmann (39.) nach dem Nürnberger Führungstreffer durch Gregor Macleod (6.) sah es gut aus für die Mannheimer, die insgesamt die Kontrolle hatten. Aber rund 130 Sekunden genügten den Gastgebern. Um die Partie noch zu drehen. Dane Fox in Überzahl (58.) und erneut Macleod 32 Sekunden vor dem Ende drehten die Partie. env