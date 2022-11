Turbulenter Arbeitssieg für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga: Der Tabellenzweite bezwang Verfolger Grizzlys Wolfsburg vor knapp 9000 Zuschauern in der SAP-Arena 5:4 (1:2, 1:1, 3:1). Dabei vergaben die Adler wie schon am Freitagabend in Bietigheim zunächst in den letzten Minuten eine knappe Führung, als der Gegner mit einem sechsten Feldspieler den Ausgleich erzwang. Der vermeintliche Siegtreffer war zuvor in der allerersten Überzahlsituation zugunsten der Adler gefallen, David Wolf hielt seine Kelle clever in die Rutschbahn des Pucks (51. Minute). Zuvor hatten Arkadiusz Dziambor (nach krassem Torwartfehler von Justin Pogge), Nigel Dawes und Neuzugang Ryan MacInnis für die Mannheimer getroffen, die aus einem 2:3-Rückstand ein 4:3 machten. Dann glichen die Wolfsburger aus, es roch nach Verlängerung – ehe erneut Dawes in buchstäblich allerletzter Sekunde das 5:4 gelang. Am Dienstagabend steht für die Adler das Derby bei den Löwen Frankfurt an.