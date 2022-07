Die Adler Mannheim werden ohne Thomas Larkin in die neue Saison starten. Der Verteidiger musste sich vor einigen Wochen einer Handoperation unterziehen. Wann genau Larkin in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen kann, ist offen. Frühestens im Oktober wird mit einer Rückkehr des 31-Jährigen gerechnet. Die Adler beginnen kommende Woche mit ihrem Eistraining, ihr erstes DEL-Spiel ist am 16. September. Larkin, Italiener mit kanadischen Wurzeln, schoss die Mannheimer 2019 in der Verlängerung des vierten Finalspiels gegen München zur deutschen Meisterschaft.