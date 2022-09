Die Adler Mannheim haben ihren Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey-Liga verloren: Vor 10.378 Zuschauern in der stimmungsvollen SAP-Arena setzte es eine 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)-Niederlage gegen die Schwenninger Wild Wings. Das einzige Tor der im Angriff glücklosen Adler gelang Neuzugang Taro Jentzsch erst in der 50. Minute – und es blieb der Anschluss- und Ehrentreffer.