Die Adler Mannheim siegten am Freitagabend in der Saisonpremiere der Deutschen Eishockey-Liga. Vor 13.600 Fans in der ausverkauften SAP-Arena rangen die Gastgeber die Schwenninger Wild WIngs mit 4:3 (1:1, 3:0, 0:2) nieder. Jordan Szwarz (18.) hatte die Adler in Überzahl in Führung gebracht, Zach Senyshin (20.) traf zum Ausgleich. Den Grundstein zum Sieg legten die Mannheimer in rund sechs Minuten im zweiten Drittel. Nach Treffern durch Matthias Plachta (23.), ebenfalls in Überzahl, Ryan MacInnis (24.) und Neu-Kapitän Marc Michaelis (29.) hieß es 4:1. Erst als schon alles entschieden schien, verkürzten die Schwenninger durch Tyson Spink (46.). Der Anschlusstreffer durch den Ex-Adler Jordan Murray vier Sekunden vor dem Ende fiel zu spät, jedenfalls aus Schwenninger Sicht. Am Sonntag gastieren die Adler bei den Kölner Haien.