Die Adler Mannheim haben sich die Dienste von Tom Kühnhackl gesichert. Der 31-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison für Skellefteå AIK und wurde jüngst mit dem schwedischen Klub Vizemeister. Kühnhackl erhält in Mannheim einen Dreijahresvertrag. Der Sohn der lebenden Eishockey-Legende Erich Kühnhackl gewann 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Club in der NHL. „Wenn ein Spieler wie Tom auf den Markt kommt, muss man nicht lange überlegen“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. „Tom ist ein Musterprofi, der für seinen Erfolg sehr hart gearbeitet hat.“

„Die Chance, für einen so großen, erfolgreichen Club zu spielen, lässt man sich nicht einfach so entgehen. Meine Frau und ich freuen uns auf eine neue Herausforderung in Mannheim und können es kaum erwarten“, erklärt Kühnhackl selbst.