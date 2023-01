Keine Glanzleistung, aber ein Auswärtssieg: Die Adler Mannheim gewannen am Sonntagabend 5:4 nach Penaltyschießen gegen das Ligaschlusslicht Bietigheim Steelers und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer EHC Red Bull München, der am Wochenende zweimal verlor, auf neun Zähler. Allerdings vergaben die Adler eine 2:0- und 3:1-Führung. Für sie trafen Matthias Plachta, Markus Eisenschmid und Tyler Gaudet jeweils in Überzahl, zudem war Tim Wohlgemuth erfolgreich. Im Shoot-out gelang Plachta der entscheidende Treffer.