Mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) siegten die Adler Mannheim am Mittwoch in der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Nürnberg Ice Tigers. Ryan MacInnis in Überzahl (2.) und Nico Krämmer (17.) nach toller Kombination über Mark Katic und Jordan Szwarz, trafen für die Adler im ersten Durchgang. Viel mehr ereignete sich aber vor beiden Toren im ersten Abschnitt nicht.

Das änderte sich direkt nach dem Seitenwechsel. Genau 17 Sekunden waren gespielt, da nahm Patrick Reimer Maß, traf für die Gäste zum Anschluss und Gregor MacLeod hatte den Ausgleich auf dem Schläger, traf aber auch nach Ansicht de Videobilder nur den Pfosten. So war der Weg frei für Stefan Loibl, der praktisch im Gegenzug das 3:1 (28.) erzielte. Die Adler hatten dabei erneut einen Spieler mehr auf dem Eis.

Beim 4:1 durch Sinan Akdag (50.) waren beide Mannschaften vollzählig auf dem Eis und der Treffer war eher ein Zufallsprodukt, das die Adlernerven aber ein wenig beruhigte. Gleich mehrfach hatten sie zuletzt gewackelt, entscheidende Treffer in den Schlusssekunden kassiert. Dieses Mal nicht. Nach zwei Niederlagen in Serie war es wieder ein Sieg für die Mannheimer.