Die Adler Mannheim haben ihr Auswärtsspiel in der Deutschen Eishockey Liga beim ERC Ingolstadt mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1; 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Markus Eisenschmid hatte die Mannheimer in der 34. Minute mit 1:0 in Führung gebracht, Ty Ronning gelang in Überzahl in der 42. Minute der Ausgleichstreffer. Nach 23 Sekunden in der Overtime erzielte Mark Katic den Siegtreffer für die Adler.