Der Traum vom ersten Meistertitel seit 2019 für die Adler Mannheim ist weiterhin am Leben. Sie gewannen am Donnerstagabend mit 4:3 nach Verlängerung das dramatische vierte Finale der Deutschen Eishockey-Liga bei den Eisbären Berlin. In der Best-of-seven-Serie steht es nun nur noch 3:1 für die Eisbären, denen allerdings weiter nur ein Sieg zum erneuten Titelgewinn fehlt.

Der entscheidende Treffer durch Matchwinner Luke Esposito zum Mannheimer 4:3 fiel dabei erst in der zweiten Verlängerung (84.), es war bereits 23.20 Uhr. Es war der Höhepunkt einer Aufholjagd, nachdem die Adler zum Ende der regulären Spielzeit mit einem großartigen Comeback aus einem 1:3 durch Treffer von Zach Solow (53.) und Alex Ehl (57.) noch ein 3:3 gemacht hatten. Zuvor hatten Les Lancaster (23.) und Liam Kirk (28.) die Eisbären mit 2:0 in Führung gebracht, hatte Nick Mattinen jedoch umgehend den Anschlusstreffer für die Mannheimer erzielt (32.). Im Schlussabschnitt war es dann Markus Vikingstad (47.), der 13 Minuten vor dem Ende das Berliner Publikum schon feiern ließ. Bis dann eben die Mannheimer Stehaufmännchen die vorzeitige Titelfeier je unterbrachen.

Spiel fünf findet am Sonntag um 16.30 Uhr in der Mannheimer SAP-Arena statt.