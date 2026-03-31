Es war die erste Niederlage nach drei Siegen und sie war deutlich. Mit 1:6 (0:1; 1:3; 0:2) verloren die Adler Mannheim das vierte Spiel der Viertelfinalserie bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven und verpassten somit den vorzeitigen Halbfinaleinzug. Als Justin Schütz zu Beginn des zweiten Drittel zum 1:1 traf (21.) deutete nichts darauf hin, dass die Adler mit einer Packung die Heimreise antreten würden. Was folgte, waren 39 Minuten zum Vergessen, in denen den Gastgebern fünf unbeantwortete Treffer gelangen. Direkt am Donnerstag (19.30 Uhr, SAP Arena) haben die Adler jedoch vor heimischem Publikum die Chance auf umgehende Wiedergutmachung und die Gelegenheit den noch fehlenden vierten Sieg zum Seriengewinn einzufahren.