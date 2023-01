In einem intensiven Derby der Deutschen Eishockey-Liga siegten die Adler Mannheim gegen die Löwen Frankfurt mit 3:2 (1:1, 1:0, 0:1; 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. In der ausverkauften SAP-Arena brachte Matt Donovan die Adler in Führung (5.). Nach der schwungvollen Auftaktphase verloren die Gastgeber jedoch ab der Hälfte des Drittels ein wenig den Faden, David Elsner traf zum nicht unverdienten Ausgleich (12.), profitierte dabei aber auch von Abstimmungsproblemen der Adler-Deckung.

Krämmer besorgt Entscheidung

In einem zerfahrenen Mitteldrittel hatten die Gäste das deutliche Chancenplus, scheiterten aber immer wieder an Goalie Felix Brückmann. Stattdessen traf Thomas Larkin mit seinem Handgelenkschuss aus der Halbdistanz zur etwas glücklichen Führung genau in den Winkel (38.). Gereicht hat es nicht, denn der aufopferungsvolle Einsatz allein genügte nicht, hatten die Hessen doch die größeren Reserven. Pech für die Adler, dass Brett Breitkreuz genau 5,9 Sekunden vor Ablauf der normalen Spielzeit zum 2:2 traf. In der Verlängerung hatten die Löwen zwar mehr Scheibenbesitz, die besseren Chancen waren aber bei den Adlern. Tore fielen aber erst wieder im Penaltyschießen, und da traf Nico Krämmer zur Entscheidung für die Adler.