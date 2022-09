Null-Punkte-Wochenende für die Adler Mannheim zum Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga: Nach der 1:2-Heimniederlage am Freitag gegen Schwenningen setzte es am Sonntag ein 2:5 beim EHC Red Bull München. Und das, obwohl die Adler in einem sehenswerten Spiel zeitweise eine starke Leistung zeigten. Allerdings trafen nur Tim Wohlgemuth und in Überzahl Matthias Plachta, sie glichen so die 2:0-Führung der effizienten Münchner aus, die dann aber wieder eiskalt zurückschlugen. Positiv für die Adler: Verteidiger Thomas Larkin feierte früher als erwartet sein Comeback nach Handoperation.