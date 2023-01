Die Kaderplanung bei den Adler Mannheim schreitet voran. Nach Jordan Szwarz, Denis Reul, David Wolf, Arno Tiefensee, Arkadiusz Dziambor und Florian Mnich hat nun Verteidiger Korbinian Holzer sein zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. Damit hat der DEL-Klub einen Leistungsträger an sich gebunden.

„Korbi ist eine tragende Säule unserer Defensive“, sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Holzer wechselte im Sommer 2021 aus Yekaterinburg nach Mannheim. „Die Rahmenbedingungen in Mannheim passen. Wir hatten in der vergangenen Saison eine gute Truppe, sind bis ins Halbfinale gekommen. Auch in dieser Spielzeit haben wir einen starken Kader, spielen trotz einiger Widrigkeiten oben mit. Das sind die Ansprüche, die man in Mannheim hat. Das sind aber auch die Ansprüche, die ich an mich und mein Team habe. Ich bin froh, dass ich ein weiteres Jahr das Adler-Trikot tragen werde“, erklärte Holzer.