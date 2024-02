Die Adler Mannheim scheinen für den Endspurt in der Deutschen Eishockeyliga gerüstet. Beim Neustart nach der Nationalmannschaftspause bezwangen die Adler vor 11.434 Zuschauern die Grizzlys Wolfsburg mit 6:4 (1:2, 3:0, 2:2).

Es war ein echtes Wechselbad der Gefühle. Denn nach dem ersten Durchgang waren die Gastgeber mit dem 1:2-Rückstand noch überaus gut bedient. Mathias Plachta hielt die Mannheimer mit seinem Treffer in Überzahl (11.) im Spiel, nachdem die Gäste durch Chris Wilkie (6.) und Ryan O’Connor (10.) vorgelegt hatten. In Abschnitt zwei dann endlich die aggressiven Adler, die sich die Fans von Beginn an erhofft hatten. Simon Thiel, (24.), Fabrizio Pilu (26.) und Tom Kühnhackl (36.) drehten die Partie mit ihren Treffern.

Im dritten Abschnitt wurde es kurz noch einmal spannend, verkürzte John Ramage (41.) in Überzahl auf 4:3. Aber erneut in Unterzahl erkämpfte Kühnhackl den Puck hinter dem gegnerischen Tor, bediente Tyler Gaudet und der traf zum 5:3 (46.). Es war aber noch nicht die Entscheidung, denn schon dreieinhalb Minuten vor dem Ende zogen die Wolfsburger ihren Torhüter. Mit sechs Feldspielern verkürzte Spencer Machacek. Wieder Gaudet beruhigte 3,6 Sekunden vor dem Ende die Nerven der Mannheimer Fans.