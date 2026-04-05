Was ihr Nachwuchs am Wochenende schon erreicht hat, das nehmen die Adler Mannheim nun mit Wucht in Angriff: Auch sie wollen deutscher Eishockey-Meister werden und wissen seit Ostern ihren kommenden Gegner im Play-off-Halbfinale. Es ist ab Mittwoch der EHC Red Bull München.

Nachwuchs legt vor

Die Jungadler Mannheim wurden Meister der U20-Junioren in der Deutschen Nachwuchsliga, das Team von Trainer Luigi Calce schaltete in der Finalserie den ERC Ingolstadt mit drei Siegen in drei Spielen aus. Nun wollen die Profis nachziehen.

Am Mittwochabend empfangen sie München zur ersten Partie der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey-Liga. Die kurze Spielpause nach dem entscheidenden Viertelfinalsieg gegen Bremerhaven tue gut und sei wichtig, „um kurz durchzuschnaufen und neue Energie zu tanken“, befand Verteidiger Leon Gawanke. In der Punktrunde gewannen die Adler drei von vier Spielen gegen München, zwei davon allerdings erst im Penaltyschießen.