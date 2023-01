In der Deutschen Eishockeyliga siegten die Adler Mannheim am Dienstagabend gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). In einem ausgeglichenen ersten Drittel hatten die Adler vor 8.232 Zuschauern zwar gute Möglichkeiten, in Führung lagen aber die Gäste, Laurin Braun (5.) und Spencer Machacek (14.) nutzten zwei Fehler von Nachwuchsverteidiger Arkadiusz Dziambor zur Gästeführung aus.

Gut, dass Neuzugang Joe Cramarossa mit einer energischen Einzelleistung (16.) zumindest noch der Anschlusstreffer gelang. Ein wenig zu energisch nach dem Geschmack der Wolfsburger, die Cramarossa in Person von Machacek direkt zum Zweikampf aufforderten. Beide mussten für fünf Minuten vom Eis.

Fabrizio Pilu (36.) traf mit seinem ersten DEL-Treffer zum Ausgleich und Markus Eisenschmid (46.) setzte seine Serie mit dem 3:2 fort. 26 Sekunden vor dem Ende stolperte Tyler Gaudet den Puck zur Entscheidung über die Linie.