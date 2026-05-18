Eishockey Adler Mannheim holen zwei Spieler von den Eisbären Berlin
Die Adler Mannheim können zwei weitere Neuverpflichtungen für die kommende Saison bekanntgeben. Von den Eisbären Berlin wechseln Torhüter Jake Hildebrand und Angreifer Lennard Nieleck nach Mannheim. Insgesamt 138-mal hütete Hildebrand seit 2013 das Gehäuse der Eisbären, gewann dreimal in Folge die Meisterschaft in der DEL. Vor allem in den Play-offs 2024 und 2025 war der 32-jährige US-Amerikaner ein Garant des Erfolges. Der zehn Jahre jüngere Nieleck gilt als talentierter Stürmer.