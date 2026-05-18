Die Adler Mannheim können zwei weitere Neuverpflichtungen für die kommende Saison bekanntgeben. Von den Eisbären Berlin wechseln Torhüter Jake Hildebrand und Angreifer Lennard Nieleck nach Mannheim. Insgesamt 138-mal hütete Hildebrand seit 2013 das Gehäuse der Eisbären, gewann dreimal in Folge die Meisterschaft in der DEL. Vor allem in den Play-offs 2024 und 2025 war der 32-jährige US-Amerikaner ein Garant des Erfolges. Der zehn Jahre jüngere Nieleck gilt als talentierter Stürmer.