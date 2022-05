Die Adler Mannheim haben Mittelstürmer Tyler Gaudet unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg, er unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. Vor seinem Engagement in Niedersachsen war Gaudet ausschließlich in Nordamerika aktiv. Für die Portland Pirates, die Springfield Falcons, die Tucson Roadrunners, die Milwaukee Admirals sowie die Toronto Marlies absolvierte der Kanadier zwischen 2014 und 2021 insgesamt 398 AHL-Partien, in denen ihm 55 Treffer und 101 Vorlagen gelangen. In dieser Zeit schnupperte Gaudet auch NHL-Luft, 20 Mal lief er für die Arizona Coyotes in der besten Eishockey-Liga der Welt auf.