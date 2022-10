Der langfristige Ausfall von Mittelstürmer Tyler Gaudet hat die Adler Mannheim nun nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden lassen. Der Amerikaner Ryan MacInnis wird am Mittwoch das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Der 26-Jährige gehörte in der vergangenen Saison der NHL-Organisation der Buffalo Sabres an, spielte aber überwiegend für die Rochester Americans in der AHL. MacInnis, ein großgewachsener Center, erhält bei den Adlern die Rückennummer 74. „Ryan erfüllt genau das Anforderungsprofil, das wir erstellt hatten. Er ist ein robuster Zwei-Wege-Stürmer, der auf beiden Seiten verlässlich seine Aufgaben erfüllt“, sagt Sportmanager Jan-Axel Alavaara.