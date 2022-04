In der Viertelfinalserie zwischen den Adler Mannheim und den Straubing Tigers steht es 2:0. Auf eigenem Eis siegten die Adler am Mittwochabend gegen die Tigers mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Am Donnerstag, 19 Uhr treffen die Mannschaften in Straubing erneut aufeinander.