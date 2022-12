Für die Fans der Adler Mannheim ist das „Spiel der leuchtenden Herzen“ traditionell der Eishockey-Festtag vor den Weihnachtsfeiertagen. Auch am Freitagabend blinkten wieder tausende rote Herzchen in der mit 13.600 Zuschauern ausverkauften SAP-Arena, der Erlös aus dem Verkauf der Blinklichter kommt dem Projekt „Adler helfen Menschen“ zugute. Und die Mannschaft veredelte die gute Stimmung mit einem verdienten 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)-Erfolg im Ligaspitzenspiel gegen die Straubing Tigers.

Adler überstehen heikle Phase

Borna Rendulic und Sinan Akdag hatten die Gastgeber früh mit 2:0 in Führung gebracht. Nach dem Anschlusstreffer der Tigers drängten die Gäste im Mittelabschnitt auf den Ausgleich. „Als wir hinten drin standen, haben wir aber nichts zugelassen“, sagte Adler-Verteidiger Fabrizio Pilu, der diesmal im Sturm aushalf. Prompt schlug der Tabellenzweite zurück: Nigel Dawes und David Wolf erhöhten auf 4:1. Straubing kam durch Ex-Adler Luke Adam lediglich noch zum zweiten Treffer.

Den Adlern fehlten Taro Jentzsch, der nach einem Check gegen den Kopf vergangenen Sonntag in Wolfsburg weiter ärztlich beobachtet wird, sowie Mark Katic, der am Dienstag in Düsseldorf eine Schlittschuh-Kufe in einem für Männer heiklen Körperteil einstecken musste. Im Gastspiel bei den Pinguins Bremerhaven am zweiten Weihnachtsfeiertag (15.15 Uhr) wird eher Katic als Jentzsch zurückerwartet.