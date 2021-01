Erstes Auswärtsspiel für die Adler Mannheim in der neuen Saison der Deutschen Eishockey-Liga – doch die Serie hielt. Mit dem 3:2 (2:1, 0:1, 0:0; 0:0)-Sieg nach Penaltyschießen feierte der amtierende deutsche Meister am späten Montagabend seinen vierten Erfolg. Nico Krämmer verwandelte den entscheidenden Versuch im Shoot-out.

Dass es zu Beginn sieben Minuten dauerte, bis wirklich Eishockey gespielt werden konnte, lag an dem Puck von Mark Katic, der schon nach wenigen Sekunden unglücklich im Gesicht des Ingolstadters Louis-Marc Aubry gelandet war. Das Eis musste erstmal vom Blut gereinigt werden, Aubry in der Kabine behandelt werden – er konte nicht weiterspielen. Danach aber gab’s eine flotte Partie, in der Joonas Lehtivuori die Adler nach Energieleistung von Felix Schütz und gutem Pass von Stefan Loibl in Führung brachte ehe David Wolf nach toller Einzelleistung sogar auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Wayne Simpson staubte kurz danach zum Anschlusstreffer ab.

Am ERCI-Torwart die Zähne ausgebissen

Den 2:2-Ausgleich kassierten die Adler kurz vor Ende des Mittelabschnitts, in dem Ingolstadt zuvor mit gewohnt vielen Schüssen, aber ohne echte Genauigkeit gedrängt hatte. Es klappte dann erst in Überzahl, als Tim Wohlgemuth aus dem Gewühl vor dem Tor traf. Im eigenen Powerplay scheiterten die Gäste gleich nach Wiederbeginn dreimal hintereinander an ERCI-Torwart Michael Garteig, auch der wiedergenesene Jason Bast biss sich hier die Zähne aus. Bei einem sehenswerten Huhtala-Solo wurde am Ende der Winkel für den Finnen zu spitz. Und auch gegen die Schüsse von Mark Katic und Matthias Plachta reagierte Garteig exzellent. Die Adler wollten die Siegtreffer noch innerhalb der normalen 60 Spielminuten, allerdings rettete sie ihr Goalie Felix Brückmann in der 60. Minute gegen Wohlgemuth sogar in die Verlängerung. Hier hatte Ben Smith den Zusatzpunkt auf der Kelle, scheiterte jedoch ... klar, an Garteig. Im Penaltyschießen vergaben Plachta und Eisenschmid, doch Krämmer blieb eiskalt. Brückmann parierte alle drei Versuche der Ingolstadter.

So spielten sie

ERC Ingolstadt: Garteig - Ellis, Bowdie; Marshall, Wagner; Jobke, Quaas; Simon Schütz - Elsner, Aubry, Defazio; Simpson, Wohlgemuth, Höfflin; Palmu, Feser, Storm; Stachowiak, Soramies, Detsch

Adler Mannheim: Brückmann - Larkin, Katic; Reul, Krupp; Lehtivuori, Wirth - Huhtala, Smith, Krämmer; Plachta, Bast, Wolf; Felix Schütz, Loibl, Eisenschmid; Valenti, Brune, Klos

Tore: 0:1 Lehtivuori (Loibl) 5:50, 0:2 Wolf (Plachta) 15:33, 1:2 Simpson (Quaas) 16:54, 2:2 Wohlgemuth (Simpson) 39:32, 2:3 Krämmer/Penalty 65:00 - Strafminuten: 8 - 6 - Beste Spieler: Garteig, Ellis, Simpson, Wohlgemuth - Brückmann, Katic, Loibl, Wolf - Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau)/Kohlmüller (Erding).