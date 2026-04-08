Im ersten Spiel der Halbfinalserie gegen den EHC RB München in der Deutschen Eishockey Liga siegten die Adler Mannheim mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). Vor 13.600 Zuschauern konzentrierten sich die Adler in der ausverkauften SAP-Arena zunächst einmal auf die Defensive. Trotzdem gelang John Gilmour in der besten Druckphase die Führung (1:0, 5.).

In der Folge zogen sich die Adler aber zurück. Unmittelbar vor der ersten Pause kamen die Gäste zum Ausgleich. Taro Hirose hatte den Schläger in den Schuss von Ville Pokka gehalten (20.) und in einem Drittel mit vier Überzahlspielen für die Münchner und weiter keiner einzigen für die Adler traf Nikolas Heigl zur 2:1-Gästeführung (39.). Zach Solow erzielte im Schlussdrittel den 2:2-Ausgleich (42.). Der Siegtreffer war dann Mark Michaelis vorbehalten, der die Fans in der 13. Minute der Verlängerung erlöste.