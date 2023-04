Es bleibt dabei: Die Adler Mannheim verlieren in den Play-offs zwar meist ihre Heimspiele, aber sie gewinnen alles auswärts. Am Dienstagabend setzen sie das vor 4815 Zuschauern mit einem 2:1-Erfolg im dritten Spiel der Halbfinalserie beim ERC Ingolstadt fort. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Hausherren zwar durch Matteau in der 27. Minute in Führung, doch Plachta egalisierte nur 18 Sekunden später. Szwarz drehte die Partie in der 35. Minute komplett zugunsten der Adler.