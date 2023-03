Die Adler Mannheim haben am letzten Spieltag der Punktrunde Tabellenrang drei souverän verteidigt. Das ist eine gute Ausgangsposition für die Play-offs, in denen der Titelmitfavorit nun ab übernächster Woche zuerst zu Hause auf Erzrivale Kölner Haie trifft – ein Eishockey-Klassiker. Am Sonntag hatten die nach einer Formdelle wiedererstarkten Adler in der Partie bei der Düsseldorfer EG von Beginn an alles im Griff, siegten souverän 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Fabrizio Pilu, Tyler Gaudet, Taro Jentzsch und Markus Eisenschmid trafen für die Mannheimer.