Dritter Erfolg in Serie für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga, ein typischer und auch hochverdienter Arbeitssieg: Gegen die Schwenninger Wild Wings gewann der Tabellenvierte 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Nigel Dawes hatte die Adler in Überzahl in Führung gebracht, Tim Wohlgemuth stellte im Schlussabschnitt die Weichen endgültig auf Sieg. Ruslan Iskhakov machte mit dem 3:0 alles klar, Andrew Desjardins legte das 4:0 nach. Korbinian Holzer (angeschlagen) und David Wolf (krank) verpassten die Partie vor 6277 Zuschauern.