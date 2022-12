Die Adler Mannheim haben ihr letztes Eishockey-Spiel in diesem Jahr sicher gewonnen. Gegen den Tabellenletzten Bietigheim Steelers gab es vor 12.535 Zuschauern in der SAP-Arena einen 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)-Erfolg. Nico Krämmer, Borna Rendulic, Jordan Szwarz (in Überzahl) und Luca Tosto (ins leere Tore) trafen für die Adler, die auf den angeschlagenen Ryan MacInnis verzichten mussten. „Wir haben über die gesamten 60 Minuten gut gespielt“, befand der formstarke Verteidiger Matt Donovan.