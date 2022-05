Die Adler Mannheim haben die vakanten Trainerpositionen für die kommende Eishockey-Saison besetzen können – mit dem bewährten Personal der vergangenen Wochen. Das Trio aus Chefcoach Bill Stewart sowie den Co-Trainern Marcel Goc und Jochen Hecht, das das Team bereits Ende März interimsweise nach der Entlassung von Pavel Gross und Mike Pellegrims übernommen hatte, wird weiterhin hinter der Bande stehen.

„Noch eine unfertige Aufgabe vor uns“

„Bill, Marcel und Jochen haben in der vergangenen Saison eine unglaubliche Leidenschaft an den Tag gelegt und tragen den Club im Herzen. Als Gesamtpaket bringen die drei einen unglaublichen Erfahrungs- und Wissensschatz mit“, begründete dies Sportmanager Jan-Axel Alavaara: „Wir sind uns sicher, dass dieses Trainertrio mit dem Team noch weitaus mehr erreichen kann, wenn sie eine gesamte Saison zusammenarbeiten können.“ In der gerade zu Ende gegangenen Runde war in den Play-offs gegen den späteren Meister Berlin Endstation. „Nach der Halbfinalserie gegen die Eisbären haben wir als Organisation noch eine unfertige Aufgabe vor uns“, deutete Stewart an. Der 64-jährige Kanadier war bereits von 2000 bis 2004 Cheftrainer der Adler, holte 2001 den Titel nach Mannheim. 2017 übernahm Stewart diesen Posten erstmals interimsweise von Sean Simpson, ehe er im März dieses Jahres zum zweiten Mal auf dieser Position aushalf.