Die Adler Mannheim bleiben in der Deutschen Eishockey Liga nach einem überzeugenden 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) gegen die Augsburger Panther weiter in der Erfolgsspur. Vor 10.787 Zuschauern waren die Mannheimer am Freitagabend über 60 Minuten das dominierende Team und konnten den dritten Sieg in Folge feiern. Die Treffer für die Adler erzielten Yannick Proske (3.), Tom Kühnhackl (15.), Leon Gawanke (23.), Matthias Plachta (29.), Luke Esposito (33.) und Daniel Fischbuch (56.). Weiter geht es für die Adler am Sonntag mit dem dritten Heimspiel in Folge. Zu Gast wird dann ab 16.30 Uhr der ERC Ingolstadt sein.