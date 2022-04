Beim noch einmal hochmotivierten Absteiger Krefeld Pinguine verloren die Adler Mannheim ihr letztes Hauptrundenspiel in der Deutschen Eishockey-Liga 2:3 (1:1, 1:1, 0:0; 0:1) nach Verlängerung. Jordan Szwarz (nach toller Krämmer-Vorarbeit) und Korbinian Holzer hatten in der normalen Spielzeit für die Gäste getroffen. In der Overtime nutzte Lucas Lessio eine Überzahlsituation zugunsten der Krefelder. Unverändert blieb die Tabellensituation: Die Adler starten als Fünfter ins Play-off-Viertelfinale, treffen hier am kommenden Sonntag zunächst auswärts auf die Straubing Tigers.