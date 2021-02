Die Adler Mannheim sind noch mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben den vielseitig einsetzbaren Angreifer Taylor Leier für die laufende Eishockey-Saison unter Vertrag genommen. Der 26-jährige Kanadier lief zuletzt für HC Oceláři Třinec in der tschechischen Extraliga auf.

„Taylor ist sowohl als Center als auch als Flügelstürmer einsetzbar, kann zudem in Über- und Unterzahl spielen“, weiß Sportmanager Jan-Axel Alavaara. Trainer Pavel Gross hofft, den Neuzugang in der vorgezogenen Partie bei den Schwenninger Wild Wings am 9. Februar einsetzen zu können. Leier soll am Mittwoch in Mannheim eintreffen und dann nach dem ersten Corona-PCR-Test die obligatorische fünftägige Quarantäne antreten. „Dann hoffen wir, dass auch der zweite Test negativ ist“, sagte Gross. Leier, der für die Philadelphia Flyers 55 NHL-Partien bestritt, erhält die Rückennummer 23.

Akdag vor Comeback

Für das Auswärtsspiel der Adler am Donnerstag (20.30 Uhr) meldet sich der zuletzt angeschlagene Stürmer Matthias Plachta fit zurück. Nach langer Verletzungspause soll Verteidiger Sinan Akdag sein Saisondebüt geben. Dafür ist laut Pavel Gross der Einsatz von Angreifer Felix Schütz fraglich.